Росія проігнорувала загрозу терактів, щоб звільнити кількох високопосадовців, або недооцінила масштаби нападу

Росія заздалегідь знала про підготовку терористичного акту, який відбувся 22 березня у підмосковному ТРЦ «Крокус Сіті Холл», внаслідок чого загинуло понад 140 людей. Росіяни знали про можливий теракт щонайменше з лютого, повідомив у середу, 27 березня, голова ГУР Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

За словами очільника ГУР, росіяни знали, звідки прийдуть бойові групи, які напали на людей в ТРЦ. Крім того, Росія була в курсі, якими країнами терористи дісталися на територію країни-агресорки.

«Як мінімум, 15 лютого 2024 року Росія знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки», – повідомив Кирило Буданов.

Голова ГУР припустив, що росіяни допустили теракт або для того, щоб звільнити кількох високопосадовців, або через недооцінку масштабів того, що могло статися, очікуючи звинуватити в локальному теракті Україну. Зазначимо, після скоєного нападу президент Росії Владімір Путін вже заявив, що звільнив кількох високопосадовців у силових структурах.

За словами Кирила Буданова, Росія вже тричі змінила версії того, що сталося у «Крокус Сіті». Росіяни зробили це для того, щоб хоч якось звинуватити Україну у теракті.

«Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут», – повідомив Кирило Буданов.

Зазначимо, ГУР заперечило звинувачення Росії щодо нібито причетності України до теракту в «Крокус Сіті». За словами речника ГУР Андрія Юсова, російська версія про те, що нападники нібито тікали в бік України, не витримує жодної критики.

Теракт у російському ТРЦ під Москвою стався ввечері 22 березня під час концерту російського гурту «Пікнік». Озброєні невідомі відкрили вогонь по людях у концертному залі та кинули гранату, після чого сталася пожежа у приміщенні ТРЦ. Внаслідок теракту загинуло понад 140 росіян, кількість жертв продовжує збільшуватися.

До слова, 9 березня США та Нідерланди попередили про можливі теракти у Москві та закликали своїх громадян покинути країну через зростання загрози. Росія відреагувала на повідомлення США, заявивши, що країна нібито погрожує росіянам, на що Росія може «дати відповідь». Як результат, попередження західних країн російська влада проігнорувала.