За версією російських спецслужб, виконавці теракту в підмосковному центрі «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти в Україну

Поширювана російськими спецслужбами та пропагандистами версія про те, що виконавці вчорашнього теракту в Підмосков'ї нібито тікали в бік України, не витримує жодної критики. Про це у суботу, 23 березня, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками. Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області як Бєлгородська і Курська взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення», – заявив Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території.

«Зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод», – сказав він.

Водночас Юсов висловив думку, що Росія спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені.

Додамо, що близько 14:30 за Києвом кремлівські ЗМІ опублікували відео звернення президента Владіміра Путіна, який повторив версію ФСБ про те, що причетні до стрілянини нібито мали намір виїхати в Україну, де, за його словами, для них було підготовлене «вікно».

«Усі четверо виконавців теракту – усі ті, хто стріляв та вбивав людей – знайдені й затримані. Вони намагались сховатись і рухалися у бік України, де, за попередніми даними, з українського боку для них було підготовлено «вікно» для переходу держкордону. Усього затримано 11 людей», – сказав він.

Путін багато акцентував на тому, що за стріляниною стоїть якийсь замовник. Путін заявив, що російські силовики «працюють над викриттям усієї пособницької бази терористів». Він також заявив, що «усі виконавці, організатори й замовники цього злочину понесуть справедливе й невідворотне покарання, ким би вони не були».

Як інформував ZAXID.NET, у п'ятницю ввечері, 22 березня, в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, сталась стрілянина. У приміщення концертного залу під час концерту гурту «Пікнік» увірвалися невідомі люди у камуфляжі і відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Крім того, нападники спровокували сильну пожежу. Станом на 16:00 23 березня за різними даними загиблими вважають близько 140 людей.