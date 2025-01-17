США вклали щонайменше 1,5 млрд доларів у розвиток дронового виробництва в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка 20 січня припинить свої повноваження, розсекретила частину інформації про військову допомогу Україні. Зокрема, у розсекречених даних йдеться про інвестування в українське виробництво дронів, повідомила із посиланням на американських чиновників у п’ятницю, 17 січня, газета The New York Times.

За даними співрозмовників видання, США багато інвестували у сферу дронового виробництва в Україні, що дозволило їй запустити та масштабувати виробництво безпілотників. Зазначається, що таємну підтримку направляли, зокрема на допомогу в розробці нового покоління БпЛА та нових методів ведення воєн.

NYT повідомило, що, окрім техпідтримки, Сполучені Штати витратили 1,5 млрд доларів на розвиток виробництва дронів. Гроші надіслали Україні у вересні 2024 року.

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, ця підтримка «стратегічно вплинула» на перебіг війни. Він підкреслив, що дрони посіли та посідатимуть чільне місце у боротьбі України проти агресора.

Радник з нацбезпеки повідомив, що робота над дронами почалася після першого контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, коли «стали очевидні межі звичайних можливостей України». За словами директора ЦРУ Вільяма Дж. Бернса, його відомство також підтримало програми безпілотників в Україні.

«Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе. Не тільки обмін розвідданими, а й підтримка деяких систем, які виявилися настільки ефективними», – зазначив він.

Окрім інвестицій, США допомагали українським виробникам у закупівлі запчастин, а також направила співробітників розвідки для допомоги у розробці дронової програми.

NYT із посиланням на американських співрозмовників, повідомила, що український контрнаступ 2023 року став для них «важким уроком». Після того США збільшили підтримку українського виробництва дронів.