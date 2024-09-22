Міністр оборони також повідомив про розширення ракетної програми

Україна має спроможність виготовляти більш ніж кілька мільйонів безпілотників на рік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За його словами, наступного року Україна завадить ворогу мати перевагу у небі, для цього збільшують виробництво безпілотників. Цьогоріч влада повідомила ринок, що буде закуповувати більш ніж мільйон дронів.

«Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але кілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми отримуємо від партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж кілька мільйонів дронів», – зазначив Умєров.

Міністр оборони також повідомив про розширення ракетної програми.

«Ми розробили ракетну програму, вона достатньо потужна. Ми вже обмінялися нею з партнерами і очікуємо, скільки із тієї спроможності вони будуть підтримувати. Вони надали нам поки що усну згоду на те, що будуть це фінансувати. Найближчим часом ми отримаємо вже фінальні письмові відповіді від наших партнерів. І ми робимо все можливе, щоб у нас ракетна програма була наближена за кількістю до дронової програми, яка є в нашій країні», – додав він.

Виробництво дронів в Україні: що відомо

Нагадаємо, 14 вересня бійці ударного підрозділу FPV «Булава» показали новий багаторазовий FPV-дрон із протипіхотним гранатометом. Завдяки розробці звичайний гранатомет може відпрацювати на відстані понад п’ять кілометрів.

На початку вересня Збройні сили України успішно уразили позиції російських військових, застосувавши нову розробку – інтегрований у дрон автомат Калашникова. Наразі невідомо чи піде розробка у серійне виробництво.

24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вперше завдали удару по російських окупантах українською ракетою-дроном «Паляниця».