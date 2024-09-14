Українські розробники успішно випробували FPV-дрон із гранатометом

Бійці ударного підрозділу FPV «Булава» показали новий багаторазовий FPV-дрон із протипіхотним гранатометом. Завдяки розробці звичайний гранатомет може відпрацювати на відстані понад п’ять кілометрів. Відеоролик із роботою БпЛА показали в Telagram-каналі підрозділу безпілотних ударних систем «Булава» президентської бригади ім. Богдана Хмельницького 13 вересня.

«Тест пройдено успішно. Цим, ми демонструємо всім підрозділам безпілотних систем Збройних сил України, що це можливо», – повідомили бійці 3-го механізованого батальйону.

Безпілотник спроєктували волонтери із команди «Дикі шершні» (Wild Hornets), які раніше розробили так званий «летючий» автомат Калашникова. Для цього розробники використали багатофункціональний безпілотник Queen Hornets, на якому встановили ручний протипіхотний гранатомет Bulspike-AP.

«Використаний під час випробувань Bulspike-AP оснащується уламково-фугасною реактивною гранатою ОГ-22М, що призначена для ураження живої сили супротивника на відкритій місцевості, в окопах, укриттях польового типу, а також неброньованої та легкоброньованої техніки. Згідно з інформацією виробника, сама граната важить 2 кг та при детонації утворює більше тисячі уламків. Дальність її прямого пострілу становить близько 100 метрів», – зазначає портал «Мілітарний»

Відомо, що 15-дюймовий дрон Queen Hornet може переносити вантаж масою до 9,5 кг на відстань 5 кг або ж легший 6-кілограмовий на 17 км.

«Інших подробиць ми поки що повідомити не можемо, окрім того, що ми продовжимо працювати в цьому напрямку спільно з “Булавою” з метою виходу на масове виробництво для допомоги нашим військовим», – додали у компанії «Дикі шершні».

Зазначимо, ударний підрозділ FPV «Булава» був заснований у складі 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади в лютому 2023 року. Від моменту створення підрозділ виконує бойові завдання на Бердянському напрямку, також брав активну участь у літньому контрнаступі 2023 року. На рахунку підрозділу, станом на липень 2024 офіційно підтверджено враження 187 одиниць військової техніки агресора, серед яких АГС, СПГ, міномети тощо.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку вересня Збройні сили України успішно уразили позиції російських військових, застосувавши нову розробку – інтегрований у дрон автомат Калашникова. Наразі невідомо чи піде розробка у серійне виробництво.