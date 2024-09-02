Рота ударних безпілотників No Chance 108 бригади ТрО випалила лісосмугу у «сірій зоні» на Запоріжжі за допомогою FPV-дрона із запалювальною сумішшю – імовірно, «залізним термітом». Про застосування суміші свідчить велика кількість іскор та білий дим. На відео видно, як безпілотник пролітає над лісосмугою, де перебували російські окупанти, запалюючи її за допомогою суміші. Зазначимо, випадок застосування терміту як боєприпасу до FPV-дрона зафіксована вперше. Раніше бійці ЗСУ застосовували термітні заряди як снаряди вільного падіння. Температура горіння боєприпасу такого типу може сягати 2400 градусів, що дозволяє не тільки підпалити траву та дерева, але і пропалити сталеві корпуси легкої бронетехніки.

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