Пожежа на комбінаті «Атлас» у Ростовській області, 28 серпня

У ніч на середу, 28 серпня, невідомі безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області та склад боєприпасів у Воронезькій області Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцева влада.

За даними російського Telegram-каналу Astra, безпілотники атакували нафтобазу в у Кам'янському районі Ростовської області. На місці події зайнялась пожежа. Як уточнюють місцеві жителі, горить комбінат «Атлас» Росрезерву, де зберігаються нафтопродукти, які зокрема постачають для потреб Збройних сил Росії. На початку серпня в результаті операції ГУР за допомогою БпЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території згаданого комбінату.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько третьої ночі в Ростовській області було збито чотири БпЛА. Він уточнив, що постраждалих немає.

Уранці, після кількох годин пожежі на комбінаті Росрезерву «Атлас», Василь Голубєв підтвердив інформацію про загоряння.

«Постраждалих немає. У гасінні залучені сили екстреного реагування. Загроза поширення вогню на житлові будинки відсутня», – сказав губернатор Ростовщини.

Окрім цього, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа на складі із боєприпасами армії РФ. Місцева влада тимчасово евакуйовувала людей з двох населених пунктів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що ППО та РЕБ нібито знищила безпілотник у Россошанському районі, падіння фрагментів якого «спричинило загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів». Попри загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів, за словами губернатора, детонації не було. Постраждалих і руйнувань немає. Telegram-канал Astra пише, що за даними місцевих жителів, БпЛА атакував склад із боєприпасами в хуторі Мала Меженка.

На атакованому безпілотниками паливному сховищі горять два резервуари. Наразі пожежники намагаються запобігти вибуху інших резервуарів, стверджує Тelegram-канал Mash. Через загрозу атаки безпілотників в аеропортах Казані та Нижньокамська РФ введено так званий план «Ковер» або режим закритого неба. У Казані аеропорт закритий на посадку і виліт упродовж двох годин.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика

Міноборони Росії заявило про нібито збиття дванадцятьох БпЛА. Вісім дронів нібито збили над територією Воронезької області й чотири – над територією Ростовської області. Зазначимо, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ наразі не прокоментували атаки безпілотників на російські регіони 28 серпня.

Нагадаємо, 18 серпня українські безпілотники атакували іншу базу Росрезерву в Ростовській області – нафтосховище «Кавказ» у Пролетарську. З моменту атаки цей паливний склад горить уже десять днів. 25 серпня там було виявлено новий осередок пожежі. Рятувальні служби РФ не можуть із цим нічого вдіяти, ба більше, частина рятувальників постраждали.