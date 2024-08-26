Нафтобаза у Ростовській області горить восьмий день

На нафтокомбінаті, розташованому у Ростовській області Росії, який успішно атакували 18 серпня безпілотники Сил оборони, восьму добу триває масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на західну частину бази, де можуть зберігатися вибухонебезпечні речовини, повідомили у російській службі «Радіо Свобода» у понеділок, 26 серпня.

Супутникові знімки свідчать, що в неділю, 25 серпня, на нафтобазі «Кавказ» у Пролетарську, яку минулого тижня атакували українські дрони, розширилася пожежа. Зазначається, що масштабне загоряння не можуть загасити з 18 серпня.

На супутниковій світлині видно, що вогонь дійшов до четвертого зліва ряду резервуарів. Журналісти із посиланням на місцеві Telegram-канали припускають, що там може розташовуватися вибухонебезпечний гас.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня безпілотники Збройних сил України атакували нафтобазу «Кавказ», внаслідок чого там зайнялися дві потужні пожежі.

«Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії Росії. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Місцеві ЗМІ повідомляють про задимлення від пожежі на понад 60 км. Втім, російська влада заявила, що загрози для життя та здоров’я місцевого населення нібито немає, а погіршення якості повітря нібито не зафіксували.