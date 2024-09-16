Міноборони України допустило до експлуатації понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP. Про це 16 вересня повідомило оборонне відомство.

Як зазначають у дописі, Roshel Senator MRAP має броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль зі стрілецької зброї та уламків. Крім цього, він оснащений:

V-подібною формою днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу,

посиленою ходовою частиною,

механізмом повного приводу,

6,7-літровим турбодизельним двигуном потужністю понад 300 кінських сил,

лебідкою та «нічним» світлом.

Першопочатково машина призначалась для потреб поліції та для українського війська модель удосконалили.

Відзначимо, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

Озброєння ЗСУ

У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах першого в Україні робота-пожежника. Це рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я.

2 вересня стало відомо, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий».

Також на озброєнні ЗСУ з'являться вітчизняні осколкові гранати. Створені в Україні гранати є аналогами радянських – Ф-1 та РГД-5.