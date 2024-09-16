Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ канадський бронеавтомобіль
Автомобіль має броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль зі стрілецької зброї та уламків
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP. Про це 16 вересня повідомило оборонне відомство.
Як зазначають у дописі, Roshel Senator MRAP має броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль зі стрілецької зброї та уламків. Крім цього, він оснащений:
- V-подібною формою днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу,
- посиленою ходовою частиною,
- механізмом повного приводу,
- 6,7-літровим турбодизельним двигуном потужністю понад 300 кінських сил,
- лебідкою та «нічним» світлом.
Першопочатково машина призначалась для потреб поліції та для українського війська модель удосконалили.
Відзначимо, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.
Озброєння ЗСУ
У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах першого в Україні робота-пожежника. Це рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я.
2 вересня стало відомо, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий».
Також на озброєнні ЗСУ з'являться вітчизняні осколкові гранати. Створені в Україні гранати є аналогами радянських – Ф-1 та РГД-5.