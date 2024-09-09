Українська ручна оборонна осколкова граната, що є аналогом радянської Ф-1

В Україні створили аналоги радянських гранат Ф-1 та РГД-5. Міністерство оборони вже дозволило їхнє використання у війську, повідомила пресслужба відомства в понеділок, 9 вересня.

Як розповіли в Міноборони, ручна оборонна осколкова граната, що є аналогом радянської Ф-1, відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат.

«Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття», – ідеться у повідомленні.

Також Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Український виробник уже налагодив її серійне виробництво.

Ручна наступальна граната дистанційної дії, аналог радянської РГД-5 (Фото Міноборони)

Характеристики гранат Ф-1 та РГД-5

Ф-1 (розмовна назва – лимонка) – це ручна протипіхотна оборонна граната. Ф-1 була розроблена на основі французької осколкової гранати F-1 моделі 1915 року. На озброєння радянської армії Ф-1 була прийнята у 1928 році із декількома послідовними замінами запалу та незначними змінами корпусу. Копіями Ф-1 можна вважати китайську гранату «Тип 1», польську F-1, тайванську оборонну гранату та чилійську Mk2.

Щодо РГД-5 – це протипіхотна уламкова ручна граната дистанційної дії, наступального типу. Основне призначення гранати – ураження особового складу супротивника уламками корпусу. Граната була прийнята на озброєння у 1953 році. За зовнішнім виглядом РГД-5 нагадує французьку гранату OF зразка 1915 року, польську наступальну гранату Z-23 та німецьку гранату М-39.

Нагадаємо, 2 вересня Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий». Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60. Також його можуть виробляти у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна машина, ремонтно-евакуаційна машина, командно-штабна машина і самохідна мінометна машина.