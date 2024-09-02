Вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий» допустили до постачання Збройним силам України

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий». Про це відомство заявило 2 вересня.

Корпус українського бронетранспортера має покращений балістичний захист, адже виготовлений із високоякісної фінської сталі. Також по периметру він захищений від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, а лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемета з відстані 10 метрів. Конструкція днища корпусу складена так, що уберегти десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

В оборонному відомстві зауважили, що «Хорунжий» значно потужніший за радянський БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині його корпусу встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а пального вистачає на понад півтисячі кілометрів.

«У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні. З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм», – додали у Міноборони.

При цьому БТР можуть виробляти у шести варіаціях:

лінійний бронетранспортер,

транспортувальник особового складу,

санітарно-евакуаційна машина,

ремонтно-евакуаційна машина,

командно-штабна машина,

самохідна мінометна машина.

У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатаціїу військах першого в Україні робота-пожежника. Це рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я.

Тоді як Центр інновацій Міноборони 1 вересня заявив про впровадження нової технології Mobile Device Management, яка зможе захистити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців.