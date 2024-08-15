Робот може працювати при екстремальних температурах і за допомогою водомета створювати так звану «водну стіну»

Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах першого в Україні робота-пожежника. Про це повідомили у пресслужбі відомства 15 серпня.

Зазначається, що роботизований комплекс пожежогасіння – це рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загоряння. Потік рідини, яка подається на джерело горіння, можна регулювати дистанційно.

«Робот-пожежник працює на відстані до двох км від оператора на відкритій місцевості та до 400 м на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загоряння, оператор отримує з відеокамери об’єктивного контролю, яка встановлена на платформі», – ідеться у повідомленні.

Як зауважили в оборонному відомстві, наземний роботизований комплекс початково розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту тощо. На вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину, також збільшено дальність управління і час автономної роботи. Завдяки гусеничному шасі робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати уламки, що горять, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану «водну стіну».

До слова, у липні Міноборони анонсувало появу адаптивного одягу для поранених бійців ЗСУ. У комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка і реглан. Весь одяг має розстібатися по бокових швах, на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого і викликати подразнення.