Технологія MDM аналізуватиме пристрій військового на наявність вразливостей

Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує нову технологію Mobile Device Management, яка зможе захистити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко 1 вересня.

«Технологія MDM забезпечує доступ до військового аналога App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 – розроблені суто під потреби війни», – розповіла Черногоренко. Вона зауважила, подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту своїх військових.

Додамо, 8 серпня в Україні запустили мобільний застосунок «Армія+», головною функцією якого стали електронні рапорти. Наразі у застосунку доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» – індивідуальний номер військового. Президент Володимир Зеленський розповів, що згодом там також з’являться курси та навчальні програми для військовослужбовців. Окрім того, в «Армія+» будуть захищені чати для комунікації. Застосунок «Армія+» доступний для завантаження на Android та IOS.