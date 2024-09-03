Планують збудувати ще 20 таких стабілізаційних пунктів

В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь, у якому зможуть надавати медичну допомогу понад 100 пораненим щодня. Це перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ і він є частиною масштабного проєкту з будівництва 20 таких об'єктів, повідомило Міністерство оборони України.

Шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

«Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволитьще ефективніше підтримувати захисників на передовій», – повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

У відомстві кажуть, що будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з групою Метінвест.