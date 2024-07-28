БТР M113 нададуть військовим підрозділам, які мають нагальну потребу в евакуації

Міжнародні союзники нададуть Україні транспорт для евакуації поранених бійців Збройних сил. Йдеться про 200 санітарних бронетранспортерів M113. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на виступ заступниці міністра оборони Наталії Калмикової під час першого щорічного Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність» 27 липня.

Заступниця міністра зазначила, що Збройні сили потребують різної евакотехніки. Зокрема, кейсевак і медевак – це різні етапи евакуації, для яких потрібні різні машини та обладнання. Частину потреб закривають волонтерські організації, з якими співпрацюють міністерство оборони та бригади, якщо в них самих немає транспорту.

«Але разом з тим, я думаю, що ви бачили новини, в нас зараз вже йде постачання М113 — це броньова евакотехніка. Є домовленість про 200 одиниць. Частина з них уже приїхала, її розподіляють по військових підрозділах залежно від того, де найбільше навантаження, де найбільша ця евакуація потрібна», – розповіла Калмикова.

Разом з тим, за словами посадовиці, міністерство з питань стратегічної промисловості працює над тим, щоб українська індустрія виготовляла такий транспорт для евакуації самостійно. Для таких машин є особливі вимоги щодо прохідності, щодо захисту, щодо мобільності та інше.

Бронетранспортери M113 в Україні

Як повідомляє «Мілітарний», на озброєнні Збройних сил з початку повномасштабного вторгнення є сотні гусеничних бронетранспортерів M113 у різних модифікаціях. Бронетранспортери Україні передавала низка країн, а також вони закуповуються в межах волонтерських ініціатив.

Завдяки невеликим розмірам М113 легко маневрує. Екіпаж БТР складається із двох осіб: механіка-водія та командира. Він здатний перевозити десантне відділення кількістю до 11 осіб, а також є основою для кількох десятків спеціалізованих машин. Українські військові застосовують БТР M113 під час штурмів позицій росіян, евакуації поранених та перевезення вантажів для забезпечення підрозділів на передовій.

Напередодні ZAXID.NET писав, що Україна запустила серійне виробництво роботів для евакуації поранених військовослужбовців. Віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що робот Ratel Н може рухатися складним рельєфом та перевозити понад 400 кг живого навантаження.