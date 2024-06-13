Загалом на партію бронемашин планують витратити 650 млн доларів

Міністерство оборони Канади оголосило про передачу Україні перших десятьох медичних бронетранспортерів з партії у 50 машин. Відповідне повідомленні відомство опублікувало у четвер, 13 червня.

Як повідомляється, спершу спецтехніка вирушить до Європи, аби українських військових навчили нею користуватися. Машини перевозять з канадського міста Лондон, що в Онтаріо, до Європи. А восени їх мають доставити в Україну.

«Ці надсучасні броньовані машини виконуватимуть широкий спектр функцій на полі бою, включаючи транспортування військ, медичну евакуацію. Вони забезпечують високий рівень маневреності та захисту екіпажу і вантажу. Санітарний варіант ACVS оснащений медичним обладнанням», – розповіли у відомстві.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер зазначив, що сьогодні до європи відправлять перші чотири автомобілі.

«Війна Росії проти України, що триває, є також нападом на право всіх народів обирати своє власне майбутнє. Україна повинна перемогти у цій війні – і Україна може розраховувати на підтримку Канади до самої перемоги. Канада пишається тим, що надає Україні новий парк найсучасніших броньованих машин для захисту її відважних військовослужбовців», – наголосив Білл Блер.

Санітарний варіант ACVS оснащений медичним обладнанням та внутрішнім плануванням, що дозволить лікувати широкий спектр травм.

У канадському міноборони нагадали, що ці машини є частиною парку найсучасніших броньованих машин, які Канада передає Україні. Прем’єр країни Джастін Трюдо під час візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2023 року заявив, що Оттава протягом трьох років інвестує 650 млн доларів, аби надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва. Загалом у рамках проекту ACSV уряд Канади інвестує приблизно 2 млрд доларів США в поставку 360 таких машин канадській армії.

Загалом Канада вже передала бойові танки Leopard 2, протитанкову зброю, гаубиці M777, артилерійські боєприпаси, зимовий одяг тощо. Канада також робить внесок у багатонаціональні зусилля з підготовки пілотів і технічного обслуговування для підтримки українського парку винищувачів F-16, а також бере участь у коаліціях контактної групи оборони України з бронетанкової техніки, військово-повітряних сил і безпілотників.

ACSV – технічні характеристики

LAV ACSV – колісна бойова бронемашина, виробництвом якої займається канадський підрозділ американського гіганта General Dynamics за ліцензією швейцарської Piranha III. Є продовженням розвитку платформи LAV III Bison, яка у 2010-х роках була оновлена до версії LAV 6. Бронемашину називають «машиною-конструктором», що дозволяє її перепрофілювати для різних цілей – бронетранспортер з легким озброєнням, колісну БМП з автоматичною гарматою, санітарну, ремонтну чи командно-штабну машину.

Базова вага ACSV становить понад 28 тонн. Машина оснащена 450-сильним дизельним двигуном, який працює з автоматичною 7-ступеневою коробкою передач. Систему вирізняє система підвіски з потужнішою силовою установкою та бронюванням. Підвіска здатна витримувати таку вагу через те, що є гідропневматичною з регулюванням кліренсу.

Заявлена максимальна швидкість становить 100 км/год.

Щодо рівня бронювання, то офіційних даних про нього відсутні, однак відомо про елементи протимінного захисту завдяки подвійному V-подібному днищу.

ACSV має впроваджені заходи зі зменшення помітності не тільки у тепловізійному, але навіть у радіолокаційному спектрі. Це є можливим завдяки встановленими сенсорами лазерного опромінення з можливістю інтеграції комплексу активного захисту.

Для версії бронетранспортера штатним озброєнням може бути бойовий модуль з 12,7-мм кулеметом. Штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної гармати M242 Bushmaster зі швидкострільністю 200 пострілів за хвилину.