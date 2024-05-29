Ці автомобілі скоро виїдуть на маршрути і рятуватимуть життя хворих у Херсоні, Сумах. Чернігові і Львові

На кошти, які пожертвували жителі Канади, для України закупили 10 автомобілів швидкої медичної допомоги. У середу, 29 травня, канадсько-українська фундація у Львові передала перші шість автомобілів на базі Ford. По одному спецавтомобілю отримали «екстренки» Сум, Чернігова і Львова, три – Херсона. Ще чотири таких медавтомобілі зараз на шляху до України, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

На передачі «швидких» були присутні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, почесна консулка Канади Оксана Винницька-Юсипович, начальник ЛОВА Максим Козицький.

За словами міністра, чотири автомобілі, які в дорозі до України, підсилять автопарк «екстренки» у Закарпатській, Миколаївській і Хмельницькій областях.

«Автомобілі закуплені завдяки пожертвам громадян Канади та укомплектовані всім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів», – повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, це не перша допомога канадців українцям. За час війни канадсько-українська фундація передала для потреб охорони здоров’я 24 автомобілі, 100 апаратів штучної вентиляції легенів та медичні вироби для закладів охорони здоров’я. Така допомога нам дуже потрібна, бо під час війни знищено 261, пошкоджено 165, викрадено 125 автомобілів швидкої допомоги.