Зараз Василинка почувається добре і мріє записатися на секцію з легкої атлетики

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая успішно прооперували 8-річну дівчинку з Львівщини, яка через вроджену ваду не могла їсти, страждала від нудоти і блювоти, відставала у фізичному розвитку. Причиною такого стану дитини була вроджена аномалія, яка паралізувала роботу шлунково-кишкового тракту.

У третьокласниці Василини Приступи з Львівщини проблеми зі шлунком почалися ще в садку. Дитина час від часу скаржилася на біль у животі, її нудило. Згодом ті симптоми почастішали, у дівчинки часто виникала блювота, вона відмовлялася від їжі. Аналізи, УЗД, які провели дитині, не вказали на причину такого самопочуття, повідомили у лікарні.

Коли Василинка пішла до школи, батьки помітили, що донька ще й відстає від однолітків у фізичному розвитку. За рік навчання у першому класі вона анітрохи не підросла, а біль у животі і блювота лише посилювалися. Дівчинка навіть потрапила до лікарні зі зневодненням.

«Лікарі виявили, що у маленької пацієнтки аномально великий шлунок. Він розтягнувся настільки, що опустився аж до тазових кісток дитини», – кажуть у лікарні.

Василина з мамою і лікарями, які допомогли їй позбутися вади (зліва-направо): керівник центру хірургії Андрій Дворакевич, медичний директор Олександр Калінчук і завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький

Аби встановити причину такого стану дівчинки, її скерували до Львова. У лікарні дитину ретельно обстежили: зробили рентген, фіброгастроскопію та КТ органів черевної порожнини. За результатами обстежень нарешті встановили діагноз: хронічна часткова кишкова непрохідність. Їжа, яку споживала дитина, погано проходила до кишківника, затримувалася у шлунку і розтягувала його. Таке порушення роботи шлунково-кишкового тракту було зумовлене вродженою анатомічною особливістю.

«У Василини аорта та брижова артерія – дві судини в животі людини – від народження розташовані так, що, ніби пінцетом затискають перехід між дванадцятипалою і тонкою кишкою. Тож їжа не могла нормально проходити кишківником і все, що вище непрохідності – розтягувалося. А коли місця в шлунку вже не залишалося, то дитина блювала»,– пояснив завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький.

Єдиний спосіб допомогти – хірургічна корекція аномалії. Дівчинку оперували лапароскопічно. Через п’ять проколів по п’ять міліметрів хірурги відділили дванадцятипалу кишку від навколишніх тканин, повернули її у більш вертикальне положення та опустили нижче судин, що її стискали. Операція тривала близько трьох годин і минула успішно.

Зараз дівчинка одужує після операції. Вона вже нормально їсть, добре почувається і мріє записатися на секцію з легкої атлетики.