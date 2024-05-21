Команда лікарів, яка допомогла новонародженій дівчинці назавжди позбутися вродженої вади

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая успішно прооперували новонароджену дівчинку зі Львова, яка народилася з крижово-куприковою тератомою. Мати дівчинки 32 роки тому також народилася з такою вродженою вадою. І якщо дівчинці хірурги допомогли позбутися проблеми за одну операцію, то мама свого часу перенесла три оперативні втручання.

Львів’янка Роксолана з’явилася на світ більше місяця тому з 8-сантиметровою пухлиною. Новоутвір виявили ще на 19 тижні вагітності під час УЗД. Це дуже налякало маму дівчинки, адже вона також народилшася з крижово-куприковою тератомою. Ця пухлина формується ще в утробі, часто має великі розміри та стискає внутрішні органи. Єдиний метод лікування – хірургічне видалення, повідомили у лікарні.

Дівчинку прооперували на 10 день після народження. Операція була складна, бо у дівчинки була тератома глибокого третього типу. Хірургам потрібно було одномоментно висікти утворення та виконати анопроктопластику, тобто відновити пошкоджені ділянки, з яких вирізали пухлину. Для таких дітей дуже важливо виконати всі необхідні маніпуляції під час однієї операції, бо це знижує ризик ускладнень та скорочує період одужання. І хірургам це вдалося, на місці півкілограмової пухлини залишився лише акуратний шов.

«32 роки тому, коли я народилася з такою ж вадою як і у моєї донечки, мені виконали три операції. Я дуже хвилювалася. що так само буде і в Роксолани. Та їй все зробили за одну операцію. Шов теж ідеальний, бо в мене залишився чималий рубець», – каже мама дівчинки.

У дитячій лікарні Львова вже понад 30 років оперують дітей з крижово-куприковими тератомами. За словами лікарів, крижово-куприкова тератома не така вже й рідкісна патологія. Вона зустрічається приблизно в одному випадку на 40 тисяч пологів, частіше у дівчаток. Це доброякісна пухлина, яка після видалення більше не відроджується. Вважається, що коли тератома займає 30% тіла, то це вже дуже великий ризик для життя дитини. Львівським хірургам вдавалося рятувати дітей з гігантськими пухлинами, коли вони займали до 45% тіла дитини. А у вересні 2019 року вони прооперували хлопчика, у якого тератома займала 57% тіла і важила майже 2,5 кг.

За словами хірургині Галини Курило, прооперовані діти час від часу приїжджають на контрольні огляди. У вони нормально ростуть, розвиваються, займаються танцями, балетом, грають у футбол тощо. Перший пацієнт, якому видали тератому, вже став на військовий облік.

«Раніше через обмежені методи діагностики та брак потрібного інструментарію видалення тератом проводилося у декілька етапів, а після операції залишався великий рубець. Тепер у нас є більше можливостей для найточніших обстежень. Ми ще на етапі вагітності складаємо план майбутнього втручання. І після появи немовляти на світ ним вже починають опікуватися всі необхідні спеціалісти. А сучасні технології дозволяють виконати всі необхідні етапи під час однієї операції. І наслідки від такого раннього втручання жодним чином не турбуватимуть дитину у майбутньому», – каже Галина Курило.

А те, що і мама і донька народилися з однаковими пухлинами, за словами лікарів, не спадковість, а просто збіг. Така патологія зустрічається в одного з 35000 новонароджених.