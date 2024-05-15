Дівчинка з лікарні вже поїхала додому

Лікарі львівської дитячої лікарні св. Миколая місяць боролися за життя новонародженої дівчинки зі Стрия, яка народилася із вадою діафрагми, що посунула внутрішні органи, перетисла легеню та не давала дитині самостійно дихати. Через вроджену ваду кишківник, шлунок та ліва доля печінки перемістилися на місце лівої легені. Аби врятувати дитину хірургам довелося оперувати немовля прямо в кювезі реанімаційного відділення.

Родина Митків зі Стрия, що на Львівщині, з нетерпінням чекала народження третьої дитини. На 29 тижні вагітності жінка, з огляду на досвід попередніх вагітностей, відчула, що з малям щось не так і записалася на позапланове обстеження. Воно показало, що у дитини – діафрагмальна грижа. Це вроджена патологія, за якої органи черевної порожнини через дефект діафрагми (отвір у ній) переміщаються в грудний простір. У маляти на місце лівої легені перемістилися кишківник, шлунок та ліва доля печінки, повідомили у лікарні.

За життя крихітної пацієнтки боролося команда спеціалістів дитячої лікарні Львова

Для подальшого спостереження жінку скерували до Львова, у лікарню св. Миколая. Консиліум лікарів ухвалив рішення: дитина з’явиться на світ шляхом кесарського розтину одразу після формування легень . Та за місяць під час чергового огляду лікарі виявили ще одну патологію — кісту, що стрімко росла в черевній порожнині, і яку необхідно видаляти одразу після народження.

Дівчинка, яку назвали Єлизаветою, народилася 14 березня, на 37-му тижні вагітності. Дитина потребувала негайної операції, але хірурги не могли цього зробити, бо маля самостійно не дихало. Неонатологи відділення інтенсивної терапії новонароджених підключили немовля до апарата високочастотної вентиляції легень. Операцію довелося відкласти.

«За тиждень після народження хірурги взялися оперувати дитину просто в реанімації — прямо в кювезі, який забезпечував життєдіяльність немовляти. Спершу видалили кісту, яка займала вже половину черевної порожнини. Тоді органи із грудного простору, а це кишківник, ліву долю печінки та шлунок, повернули на місце, у черевну порожнину. Під час третього етапу операції хірурги скорегували саму ваду: відновили м’язеву перетинку діафрагми. Тож ліва легеня змогла повернутися на своє місце, розправилася та наповнилася повітрям», – кажуть у лікарні.

У лікарні новонароджену дівчинку виходжували ще близько трьох тижнів. Нині одномісячна Єлизавета впевнено одужує, її з лікарні вже виписали додому.