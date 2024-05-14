Здоровий малюк з пологового вже поїхав додому

У пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні 40-річна Галина Цибак з Самбірщини народила здорового хлопчика, вагою 4150 г і зростом 55 см. Це були 11 пологи у жінки. У родині росте вісім дівчаток і три хлопчики.

До команди, яка приймала пологи, увійшли завідувач пологового відділення Володимир Солощенко, акушер-гінеколог Сергій Ігнатович, неонатолог Валерія Айранджиоглу і акушерка Надія Андруневчин. Пологи пройшли без ускладнень, повідомили у лікарні.

«Під час пологів важливо орієнтуватися в тому, що відбувається на кожному етапі пологів та мати розуміння чого чекати далі. Звичайно, вагомою у такій відповідальній справі, а це два життя, є підтримка та допомога старших колег, ну і, звичайно, командний підхід», – каже Сергій Ігнатович.

На перший погляд, нічого незвичного, звичайні пологи, жодних непередбачуваних ситуацій чи обтяженого анамнезу. Та це була особлива породілля: у родині Цибак народилася 11 дитина.

«Найстаршій донечці 20 років, а найменшому хлопчику кілька днів від народження. Це наш третій хлопчик, ще маємо у сімʼї вісім дівчаток. Наша родина найбільша у селі Вовче, у нас 11 дітей», – повідомила мама малюка.

Родин, у яких виховується 11 дітей, на Львівщині небагато. Днями здоровий малюк поїхав з полового додому, де на нього чекає велика дружня родина.