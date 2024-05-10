Передане з Чехії обладнання вже підключили

Львівський обласний перинатальний центр отримав від Чеської Республіки обладнання на понад 21 млн грн. Значну частину цього обладнання використали для облаштування укриття медзакладу, щоб вагітні, породіллі та новонароджені безпечно почувалися під час тривоги, повідомив 10 травня голова ЛОВА Максим Козицький.

Перинатальному центру зокрема передали: електричне ліжко для реанімації, пологове ліжко, стельову консоль, обігрівач для новонароджених, багатофункціональне крісло, каталку, анестезіологічний візок, потужний генератор, який здатий повністю заживити пологовий корпус.

«Обладнання вже підключили. Більшість з нього застосовуватимуть у пологовому відділенні в мініатюрі, яке облаштували в укритті медзакладу. Також воно працюватиме у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, гінекологічному, допоміжних репродуктивних технологій та у спеціалізованому консультативно-діагностичному відділенні з жіночою консультацією», – написав Максим Козицький.

Перинатальний центр отримав обладнання у межах проекту «Безпечне укриття для новонароджених» та на підставі договору з МЗС Чехії. 10 травня 2024 року голова ЛОДА Максим Козицький і Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Нови оглянули облаштоване укриття.

«Дякую за навчання для наших фахівців, які проводять чеські лікарі, за місію Medevac, завдяки якій українсько-чеські бригади медиків провели нашим захисникам вже низку складних операцій, за вашу ініціативу «Мільйон снарядів для України», – додав Максим Козицький.

У департаменті міжнародного співробітництва Львівської ОВА повідомили, що генератори від Чехії раніше отримали також обласна клінічна лікарня та Стрийська районна лікарня.