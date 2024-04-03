Під час тривог пацієнтки зможуть спокійно народжувати дітей в укритті

В укритті Львівського обласного перинатального центру відкрили пологовий зал, операційну, палати інтенсивної терапії і все необхідне для того, аби жінки могли спокійно народити дитину. Площа підземного пологового відділення становить 700 м2.. На його облаштування витратили понад 16, 4 млн грн, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

До повномасштабної війни підвальне приміщення Центру використовували виключно для побутових потреб, задіяти його на інші цілі було неможливо, бо висота стелі у ньому була всього 1,5 метра.

«Щоб реконструювати укриття, його заглибили на понад метр. Під час робіт вивезли майже 125 вантажівок землі. Замінили каналізацію, пожежну систему, систему вентиляції, провели інтернет. Для подвійного захисту на випадок знеструмлення встановили потужний генератор, який вмикається за декілька секунд. І головне – все це відповідає вимогам безпеки, безбар’єрності та державним будівельним нормам. », – повідомив Максим Козицький.

На площі понад 700 м2 є пологовий зал, операційна, палати інтенсивної терапії, постінтенсивного догляду і все необхідне для народження дітей, надання допомоги передчасно народженим дітям. У випадку повітряної загрози кожен підрозділ медичної установи може продовжити свою роботу в цьому укритті. Приміщення розраховане на 30 породіль.

На відкриття сучасного медичного укриття витратили понад 16,4 млн грн: понад 4 млн грн передали благодійники. У 2022 році з обласного бюджету скерували понад 2,6 млн грн і у 2023 – майже 4 млн грн. Ще майже 6 млн грн – кошти самого перинатального.

До слова, упродовж двох останніх років Львівський обласний клінічний перинатальний центр є першим в Україні за кількістю наданої медичної допомоги при пологах.