Зараз хлопчик спокійно дихає і має гарний апетит

Мультидисциплінарна команда лікарів Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятувала новонародженого хлопчика із вкрай рідкісною вродженою вадою – синдромом єдиного різця і стенозом грушоподібного отвору. Маля не могло дихати, просто хапало повітря, через це виникли порушення в роботі серця і легень. Такі вади зустрічаються вкрай рідко, приблизно один випадок на 1-2 млн новонароджених.

Дитина народилася у сім’ї мешканців Львівщини із міста Сокаль. Неонатологи одразу помітили проблему з носовим диханням. Ситуація погіршувалася і хлопчик потрапив до реанімації новонароджених Центру, повідомили у медзакладі.

У Центрі дитину ретельно обстежили і поставили діагноз: синдром єдиного різця, стеноз (звуження) грушоподібного отвору, вроджена аномалія провідних шляхів серця, ранній неонатальний сепсис та вроджена пневмонія.

«Це був дуже складний випадок, бо був сепсис зі септичним шоком. Дитина була у реанімації близько місяця, на ШВЛ орієнтовно 10 днів», – каже завідувачка відділення реанімації новонароджених Галина Заремба.

Грушоподібний отвір, як пояснили лікарі, – це вхід у ніс. Зазвичай він має 8 мм або більше, а у маляти він був менший 4 мм. За словами матері, син майже не дихав, просто хапав повітря і через це виникли проблеми в роботі серця і легень. У хлопчика були рецидувуючі напади тахікардії. Він міг харчуватися тільки через зонд і йому постійно потрібно було зволожене повітря.

У такій ситуації допомогти дитині могла лише непроста операція. Під час її проведення львівських спеціалістів через відеозв’язок консультували провідні спеціалісти Європи. Оториноларингологи зробили маляті пластику грушеподібного отвору: з-під верхньої губи дійшли до входу в ніс, спеціальним діамантовим бором розширили його до потрібних розмірів і зробили пластику грушоподібного отвору.

«Під час операції на постійному відеозвʼязку з нами був один із провідних дитячих отоларингологів Європи, професор Ярослав Шидловський (Познань, Польща). Таке своєрідне телемедичне асистування дуже допомогло нам під час операції», – повідомив керівник Клініки голови та шиї нашого Центру Федір Юрочко.

Операція пройшла успішно. Хлопчика, якого назвали Тимофієм, вже виписали з лікарні, але за його станом постійно спостерігають лікарі, батьки регулярно приїжджають з сином на контрольні огляди. Станом на зараз дитина добре дихає, має гарний апетити і добре набирає вагу.

За останні два роки у Клініці дитячої оториноларингології Центру провели дві такі операції. Перша також пройшла успішно.