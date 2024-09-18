Компанія Frankenburg Technologies спеціалізується на розробці протидронових ракетних систем

Новостворена оборонна компанія Frankenburg Technologies з Естонії оголосила, що розпочне виробництво протидронових ракетних систем в Україні. Про це пише агентство Bloomberg в середу, 18 вересня.

Frankenburg Technologies заснована в січні цього року за участі провідних експертів оборонної та технологічної промисловості Естонії. Компанія працюватиме над розробкою ракетних систем, які мають бути в десять разів доступнішими та вироблятися значно швидше за їхні аналоги.

Консультує компанію колишній головнокомандувач Збройних сил Естонії Мартін Херем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі став її стратегічним інвестором. Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, яка також співпрацює з Siemens. Згідно з документами компанії, непрямим власником Frankenburg Technologies є один з найбагатших естонських бізнесменів Маргус Ліннамяе.

Естонська компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана. Раніше посадовець працював експертом в Офісі президента і представником Nokia Siemens Networks.

Bloomberg нагадує, у березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна підписала п'ять контрактів з іноземними оборонними компаніями про створення спільних підприємств на території країни. Він також додав, що держава планує укласти ще десятки таких угод у найближчому майбутньому.

До слова, у червні президент Володимир Зеленський повідомив, що французько-німецька оборонна компанія KNDS побудує завод в Україні. Завод випускатиме боєприпаси, а також запасні частини для бронетехніки, які вже є на озброєнні Сил оборони України. Імовірно йшлося про деталі до французьких колісних САУ Caesar і броньованих машин AMX-10RC, а також німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і основних бойових танків Leopoard 2.