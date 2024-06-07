KNDS виробляє танки Leopard, артсистеми, самохідні артилерійські установки CAESAR, які Франція передавала українській армії та інше

У п’ятницю, 7 червня, в Парижі французько-німецький збройовий концерн KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) у присутності президента України Володимира Зеленського офіційно оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні. Про це повідомив президент України, який ще з вчорашнього дня перебуває у Франції з офіційним візитом.

За його словами, також сторони підписали заяви про наміри створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS в Україні.

«Маємо конкретний результат: представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter», – розповів президент після зустрічі з представниками французького ОПК.

Як пише сайт BFM, представники французької компанії KNDS та української компанії ENMEK підписали два листи про наміри, один з яких стосується створення центру технічного обслуговування САУ CAESAR, а інший – 3D-друку запасних частин. Також було формалізовано контракт про розгортання ліцензійного виробництва 155-мм снарядів в Україні.

Зазначається, що сьогодні у Парижі глава України Володимир Зеленський, президент ради директорів KNDS Філіп Петіколен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали відповідний документ.

KNDS виробляє танки зокрема Leopard, артсистеми, самохідні артилерійські установки CAESAR, які Франція передавала українській армії. Як пише портал «Мілітарний», створення підприємства KNDS в Україні покликане забезпечити оперативний ремонт уже поставленої військової техніки виробництва Франції та Німеччини. Мова йде про деталі до французьких колісних САУ Caesar і броньованих машин AMX-10RC, а також німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і основних бойових танків Leopoard 2. Зміст ідеї полягає в тому, щоб спочатку віддати пріоритет виробництву в Україні деталей, які часто ламаються, і таким чином спростити логістичні питання під час ремонту та обслуговування відповідної техніки та пришвидшення її повернення на поле бою.