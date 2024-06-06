Зеленський і Макрон підпишуть угоди у п'ятницю, 7 червня

У п’ятницю, 7 червня, президент Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон підпишуть дві угоди на 650 млн євро у вигляді позик і пожертвувань Україні. Гроші скерують на підтримку українських органів місцевої влади та критичну інфраструктуру. Про це пише Le Monde із посиланням на Єлисейський палац.

Згідно з першою угодою, 400 млн євро у вигляді позик і 50 млн євро у вигляді пожертвувань до 2027 року отримає Французьке агентство розвитку для того, щоб «розширити свою діяльність в Україні». Це дозволить підтримати енергетичний та транспортний сектори України.

Водночас друга угода стосуватиметься створення«фонду підтримки» критичної інфраструктури на 200 млн євро. Фінансування передбачає підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров’я та сільського господарства.

«Ці кошти будуть використані для фінансування важливих проєктів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури», – повідомили в Єлисейському палаці.

Очікується, що Зеленський і Макрон підпишуть угоди 7 червня.

До слова, президент Володимир Зеленський прибув до Франції у четвер, 6 червня. Заплановано, що президент візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.