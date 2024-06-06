Скільки саме винищувачів надасть Франція, наразі невідомо

Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000 та навчить пілотів для їхнього використання. Про це заявив президент Франції у четвер, 6 червня, повідомило Le Monde.

Під час брифінгу з нагоди 80-річчя висадки в Нормандії Емманюель Макрон заявив, що Франція продовжує надавати допомогу Україні для того, щоб вона чинила опір, проте «не хоче ескалації війни». Крім того, президент Франції повідомив, що 7 червня країни розпочнуть співпрацю з передачі винищувачів Mirage 2000-5. Скільки саме літаків передадуть, наразі невідомо.

«З завтрашнього дня ми запустимо програму підготовки пілотів і передачі цих літаків, що дозволить, що вони будуть навчені до кінця року», – заявив Емманюель Макрон.

Крім того, французький президент оголосив про навчання 4500 українських військовослужбовців.

Також Макрон підтвердив те, що Франція дає дозвіл на атаки ЗСУ по території Росії французьким озброєнням з території. Водночас, за словами президента, це стосується ударів виключно по цілях, звідки б’ють росіяни.

«Якщо ми скажемо українцям: "Ви не можете нейтралізувати цю російську зброю, яку росіяни використовують для нападу на вас" — у цей момент ми говоримо їм, що "ви більше не можете захищатися"», – повідомив Емманюель Макрон.

Нагадаємо, раніше французький президент підтримав право України бити по цілях в Росії.

Характеристики винищувача Mirage 2000

Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач, який перебуває на озброєнні Франції та низки інших країн з 1980-х років.

Екіпаж – один пілот.

Розмах крила – 9,15 м.

Довжина – 14,40 м.

Висота – 5,30 м.

Маса порожнього літака – 7400 кг.

Швидкість польоту висоті 11000 м 2450 км/год.

Об'єм паливних баків – 4000 л.

Озброєння:

дві пушки DEFA 554;

керовані ракети «повітря-земля»: 1 ASMP, 2 AS.30L, АМ.39 чи Armat, APACHE или SCALP;

ракети «повітря-повітря»: 2 Super 530, 2-4 R550 Magic чи MICA;

некеровані ракети – чотири блоки MBDA LR F4 с 18 × 68 мм ракетами;

керовані бомби – 1-2 MBDA BGL, GBU-24 чи GBU-12;

бомби вільного падіння – 16 × 219 кг MBDA Durandal

5-6 × 305 кг касетні MBDA Belouga, TDA BM 400

Mk20 чи Mk82.

Вартість одного літака Mirage 2000 може варіюватися від 30 млн доларів до 70 млн доларів.