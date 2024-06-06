Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000 та забезпечить підготовку пілотів
Крім того, Емманюель Макрон підтвердив дозвіл на використання французького озброєння для атак по території Росії
Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000 та навчить пілотів для їхнього використання. Про це заявив президент Франції у четвер, 6 червня, повідомило Le Monde.
Під час брифінгу з нагоди 80-річчя висадки в Нормандії Емманюель Макрон заявив, що Франція продовжує надавати допомогу Україні для того, щоб вона чинила опір, проте «не хоче ескалації війни». Крім того, президент Франції повідомив, що 7 червня країни розпочнуть співпрацю з передачі винищувачів Mirage 2000-5. Скільки саме літаків передадуть, наразі невідомо.
«З завтрашнього дня ми запустимо програму підготовки пілотів і передачі цих літаків, що дозволить, що вони будуть навчені до кінця року», – заявив Емманюель Макрон.
Крім того, французький президент оголосив про навчання 4500 українських військовослужбовців.
Також Макрон підтвердив те, що Франція дає дозвіл на атаки ЗСУ по території Росії французьким озброєнням з території. Водночас, за словами президента, це стосується ударів виключно по цілях, звідки б’ють росіяни.
«Якщо ми скажемо українцям: "Ви не можете нейтралізувати цю російську зброю, яку росіяни використовують для нападу на вас" — у цей момент ми говоримо їм, що "ви більше не можете захищатися"», – повідомив Емманюель Макрон.
Нагадаємо, раніше французький президент підтримав право України бити по цілях в Росії.
Характеристики винищувача Mirage 2000
Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач, який перебуває на озброєнні Франції та низки інших країн з 1980-х років.
- Екіпаж – один пілот.
- Розмах крила – 9,15 м.
- Довжина – 14,40 м.
- Висота – 5,30 м.
- Маса порожнього літака – 7400 кг.
- Швидкість польоту висоті 11000 м 2450 км/год.
- Об'єм паливних баків – 4000 л.
Озброєння:
- дві пушки DEFA 554;
- керовані ракети «повітря-земля»: 1 ASMP, 2 AS.30L, АМ.39 чи Armat, APACHE или SCALP;
- ракети «повітря-повітря»: 2 Super 530, 2-4 R550 Magic чи MICA;
- некеровані ракети – чотири блоки MBDA LR F4 с 18 × 68 мм ракетами;
- керовані бомби – 1-2 MBDA BGL, GBU-24 чи GBU-12;
- бомби вільного падіння – 16 × 219 кг MBDA Durandal
- 5-6 × 305 кг касетні MBDA Belouga, TDA BM 400
- Mk20 чи Mk82.
Вартість одного літака Mirage 2000 може варіюватися від 30 млн доларів до 70 млн доларів.