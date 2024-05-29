Емманюель Макрон закликав союзників дозволити Україні використовувати зброю для атаки військових об'єктів на території Росії

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ураження цілей на території Росії. Про це він заявив у вівторок, 28 травня, під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише «Радіо Свобода».

«Україну фактично атакують із баз у Росії. Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, звідки атакують Україну», – заявив Емманюель Макрон.

Водночас Емманюель Макрон наголосив, що «не хоче ескалації», а отже Україна не повинна атакувати об’єкти російської цивільної інфраструктури.

Своєю чергою, Олаф Шольц заявив, Україна має використовувати надану їй зброю у межах існуючих правил і це «завжди має бути в рамках міжнародного права». Він також зауважив, що Німеччина і Франція «надали Україні різну зброю».

Як зазначає «Радіо Свобода», відповідь Шольца не дає чітко зрозуміти, чи підтримує він позицію президента Франції, і раніше він неодноразово висловлювався проти ударів по об’єктах всередині Росії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга закликав країни, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії.

На заклик Єнса Столтенберга відгукнулись вже кілька країн. Зокрема, генсекретаря НАТО підтримав міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Він зазначив, що «згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника».

Цю думку також підтримав президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він закликав західних союзників не обмежувати Україну у застосуванні наданій їй зброї. Президент Латвії також наголосив, що спроба росіян розпочати наступ на Харківщині пов’язана, зокрема, із зволіканням Заходу.

Також Єнса Столтенберга підтримала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.

Зазначимо, що першою країною, яка скасувала обмеження на застосування зброї, була Велика Британія. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право самостійно вирішувати, чи використовувати британську зброю для ударів на території Росії.

Потім подібну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Глова польського МЗС наголосив, що підтримує пропозицію дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії.

Проте деякі країни категорично не погоджуються дозволити Україні використовувати зброю партнерів на території Росії. Зокрема, уряд Італії заявив, що про це «не може бути й мови». Канцлер Німеччини Олаф Шольц також виступив проти. Він заявив, що його політика – «запобігання переростанню конфлікту у велику війну».