Міністр оборони Швеції Поль Джонсон

Швеція дозволила Україні використовувати надане їй озброєння для ураження цілей на території Росії. Про це у неділю, 26 травня, повідомляє шведська газета Hallandsposten із посиланням на міністра оборони країни Поля Джонсона.

Шведський журналіст газети Hallandsposten Алекс Воронов запитав міністра оборони країни Поля Джонсона, чи має Україна право використовувати передану Швецією зброю для ураження об’єктів на території Росії.

Алекс Воронов отримав письмову відповідь від міністра оборони та опублікував її у своєму матеріалі:

«Україна піддається незаконній, агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист», – відповів Поль Джонсон на запитання журналіста.

Алекс Воронов зазначив, що таку відповідь можна вважати дозволом на використання Україною шведської зброї на території Росії. Також журналіст наголосив, що «межі оборони України мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників України, які коштують життя українцям».

Крім того, Алекс Воронов наголосив на тому, що уряд Швеції має відстоювати цю думку публічно «перед іншими західними країнами».

Зазначимо, що Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer, переносний зенітно-ракетний комплекс Robot 70, керовані протитанкові ракети, гранатомети «Карл Густав» тощо.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер закликав країни, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії.

Низка країн категорично відреагувала на заклик Єнса Столтенберга. Зокрема уряд Італії заявив, що про це «не може бути й мови». Канцлер Німеччини Олаф Шольц також виступив проти. Він заявив, що його політика – «запобігання переростанню конфлікту у велику війну».

Зазначимо, що Велика Британія перша країна, яка дозволила Україні застосовувати свою зброю по цілях у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право самостійно вирішувати, чи використовувати британську зброю для ударів на території Росії.