Уряд Італії відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні бити зброєю союзників по цілях у Росії. Італійські урядовці заявили, що вони проти використання своєї зброї за межами України. Про це пише італійська інформаційна агенція Ansa у суботу, 25 травня.

За словами віце-прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, допомогти Україні – правильне рішення, але про використання італійської зброї на території Росії «не може бути і мови».

«Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то водночас не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в Росії», – заявив Маттео Сальвіні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також заявив, що не погоджується з думкою Єнса Столтенберга, адже італійскі урядовці «працюють заради миру».

«Вибір Києва – це вибір Києва. Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, надіслані Італією, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, які надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру та послаблення», – наголосив Антоніо Таяні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер закликав країни, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії. Столтенбер наголосив, що Україні важко захищатись через заборону уражати військові цілі в Росії.

Зазначимо, що Велика Британія перша країна, яка дозволила Україні використовувати свою зброю на території Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право самостійно вирішувати, чи використовувати британську зброю для ударів по цілях всередині РФ.