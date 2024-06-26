Ліки, які зберігали на складі на Промисловій у Львові

Через тривале розслідування львівської поліції та прокуратури зіпсувалися майже 350 коробок з ліками на складі на вулиці Промисловій у Львові. Представниця волинської громадської організації «Самооборона» Віра Шварцкоп повідомила розслідувачам NGL.media, що арешт на медикаменти, які передали в Україну як гуманітарну допомогу, наклали у липні 2022 року. Ліки майже два роки зберігали у мокрих картонних коробках.

«До нас приходив медик з Третьої штурмової бригади, так він з усіх ліків взяв лише ортези й навіть бинти не став брати, бо вони смердять, їм таке використовувати не можна», – каже Віра Шварцкоп.

Вона зазначає, що у коробках були різні ліки. Зокрема, таблетки для епілептиків, інсулін, ортези, перев'язувальні матеріали тощо. Віра Шварцкопф говорить, що можна буде використати не більше ніж 10% від усіх медикаментів.

Арешт на ліки у 2022 році наклали у межах розслідування щодо продажу гуманітарної допомоги волонтерами організації «Міжнародний фонд "Вільна Душа України"». Директор фонду Іван Гасинець заявив, що ліки на складі на вулиці Промисловій не мають жодного стосунку до його організації. Поліцейські у червні 2023 року закрили справу про продаж ліків, але зняли арешт з медикаментів лише 19 квітня 2024 року й передали їх на баланс ГО «Самооборона».

«Склад, з якого ми забирали ці ліки, в поганому стані, дах тече, на підлозі болото, і взагалі там, крім переданих нам медикаментів, була й купа іншого вилученого майна, яке теж псується, бо зберігається в неналежних умовах», – розповіла Віра Шварцкоп.

В ухвалі про скасування арешту йдеться, що власником ліків є львів'янин Назар Джафаров. Однак він у коментарі NGL.media заявив, що це формальний статус, щоб прокуратура могла законно передати медикаменти ГО «Самооборона».

У прокуратурі відмовилися коментувати, чому з ліків два роки не знімали арешт. Поліція повідомила NGL.media, що правових підстав для пояснень немає.