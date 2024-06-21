Автомобілі, загальною вартістю понад 900 тис. гривень, тимчасово вилучили

Львівські митники викрили благодійний фонд, який організував незаконну схему переміщення позашляховиків нібито для ЗСУ. Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомила Львівська митниця.

Керівник одного з благодійних фондів прибув у пункт пропуску «Грушів - Будомеж» і під час митного контролю заявив, що ввозить як гуманітарну допомогу для ЗСУ два позашляховики білого кольору: Nissan Roque 2021 року та Audi Q5 2018 року. Згідно з документами, які подав 55-річний водій, відправниками товару були дві американські компанії, а отримувачем – один з благодійних фондів Полтавщини.

«Під час огляду транспортного засобу, яким кермував чоловік, працівники митниці виявили два рахунки-фактури, які підтверджували, що авто переміщалися в Україну за зовнішньо-економічним контрактом між фірмою із США (продавець) та українським торгівельним підприємством (покупець). Водій, керівник полтавського благодійного фонду, надав митникам письмове пояснення. За його словами, українське підприємство, яке фігурує у документах, придбало і подарувало два легковики білого кольору його організації для подальшої передачі ЗСУ», – розповідають деталі на митниці.

Для перевірки законності ввезення транспортних засобів в Україну Львівська митниця звернулася до підприємства, що розташоване у Львові. Але фірма, яка віддавна займається торгівлею автомобілями, спростувала придбання вищезгаданих кросоверів. Також компанія заперечила будь-які зв'язки з благодійним фондом.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Автомобілі, загальною вартістю понад 900 тис. грн, тимчасово вилучили, до розгляду справи у суді. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів. Також митники повідомили правоохоронців.