Організована злочинна група завдала збитків державі на понад 2,2 млн грн

На Буковині троє псевдоволонтери продали людям 13 авто, які по документах ввозили з-за кордону для військових ЗСУ. Правоохоронці встановили, що транспорт вони завозили в Україну з нульовим розмитненням, бо в документах вказували, що авто їде на фронт, або ж у військові частини. Насправді зловмисники продавали автомобілі звичайним людям, а гроші ділили між собою. Їх справу вже передали до суду, чоловікам загрожує штраф.

Правоохоронці з’ясували, що 43-річний буковинець організував діяльність злочинного угруповання, до якого запросив двох своїх знайомих, віком 53 та 68 років. Учасники спеціалізувалися на махінаціях з гуманітарною допомогою. Буковинці возили на територію України автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, які мали надалі безкоштовно передати військовим. Така «схема» давала зловмисникам змогу користуватися нульовим розмитненням. На Буковині машини доводили до презентабельного вигляду та продавали простим людям.

«З серпня 2022 по серпень 2023 років чоловіки завезли до України та реалізували 13 автомобілів. таким чином державі зловмисники завдали збитків на суму понад 2,2 млн грн. Організатор злочинної групи розподіляв отримані у результаті незаконної діяльності кошти між її учасниками», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 5 лютого.

У вересні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ провели 6 обшуків за місцями проживання та в автомобілях. Під час обшуків правоохоронці вилучили митні документи, декларації про імпорт гуманітарної допомоги, документацію про передачу автомобілів для потреб ЗСУ та «чорнові» записи.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів та повідомили усім учасникам організованої злочинної групи про підозру трьома статтями Кримінального кодексу, а саме за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 222 КК України (Організована злочинність, Шахрайство з фінансовими структурами). Обвинувальний акт скеровано до суду. Кожному з трьох буковинців загрожує штраф в розмірі 170 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також чоловіки будуть змушені сплатити завдану шкоду в державний бюджет.