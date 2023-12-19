Дотепер пікапи Силам оборони закуповували волонтери, компанії та окремі держслжбовці

Державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» оголосило тендер на закупівлю 1016 пікапів. За інформацією сайту держзакупівель Prozorro, оголошена вартість автомобілів становить 1,7 млрд грн. Придбати автомобілі Міноборони планує до 15 березня 2024 року.

«Таку масову закупівлю позашляховиків держава проводить вперше. Очікувану вартість формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона становить 1,7 млрд грн за партію в 1016 авто та включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій). Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше ніж 1,7 млн грн, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій», – повідомили у Міноборони.

Згідно з технічною документацією, автомобілі повинні бути новими, з підвищенною прохідністю, мати дизельні або бензинові двигуни (пріоритет дизельним) з потужністю мінімум 120 кінських сил. Розмір кузова – не менш як 1,4 на 1,5 м, а вантажність – не менш як 800 кг. Пікапи мають бути укомплектовані повнорозмірними запасними колесами, домкратами, водійськими інструментами. Крім цього, в автомобілях повинні бути системи обігріву та вентиляції, підсилювачі керма, причіпні пристрої тощо. Гарантійний термін для кожного автомобіля складає мінімум рік.

Зазначимо, що аукціон на закупівлю пікапів розпочнеться 28 грудня. Переможця обиратимуть за критерієм ціни. Підрядник має документально підтвердити досвід виконання аналогічних закупівель впродовж 2022-2023 років.

ДП «Агенція оборонних закупівель» створили у червні 2022 року. Керівником підприємства є 38-річний Володимир Пікузо. 16 травня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою надав можливість Агенції розпоряджатися коштами Міноборони для закупівель зброї та військової техніки.

Додамо, що у бізнес-аналітичному ресурсі YouControl можна знайти інформацію про позов Міноборони проти свого ж ДП «Агенція оборонних закупівель» щодо прострочення термінів угоди, яку уклали 7 жовтня 2023 року, на ремонт 23 одиниць військової техніки. Міноборони вимагало стягнути з Агенції майже 85 млн грн, але та зазначала, що прострочення термінів постачання було зумовлено форс-мажорними обставинами через іноземного контрагента та тривале приймання товару з боку Міноборони. Господарський суд Києва вирішив задовольнити позов частково й призначив Агенції сплатити 4,5 млн грн штрафу, 5,9 млн грн пені та понад 600 тис. грн судового збору.