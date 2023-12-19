В Україні за 2023 рік було зібрано понад 500 000 доларів донатів в криптовалюті
У 2023 році на благодійність за допомогою рішення від Whitepay було зібрано понад 500 000 USDT
Про це повідомляє команда компанії Whitepay, що спеціалізується на наданні криптоеквайрингу для бізнесу та благодійності.
Зазначимо, що 1 USDT привʼязано до курсу долара США у співвідношенні 1:1.
«Ми вдячні партнерам за підтримку наших ініціатив та відкритість до інтеграції новітніх технологій, що здатні змінювати світ на краще. 18,5 мільйона гривень на добрі справи – це чудовий результат. Для мене вкрай важливо усвідомлювати, що криптовласники поділяють цінності нашої компанії», — прокоментував CEO Whitepay Гліб Удовиченко.
Пожертви з використанням криптовалют стають все більш популярним способом підтримати тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. За останні роки блокчейн-технології уможливили благодійність без зайвих посередників та бар'єрів. Водночас анонімність, швидкість та низькі комісії надали змогу організаціям ефективно реагувати на гуманітарні кризи.
Що варто знати про Whitepay
Whitepay – SaaS-компанія, яка надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали та платіжні сторінки. Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, з будь-якого гаманця та без комісій для всіх користувачів WhiteBIT.
WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.
- На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.
- WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили «Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну» на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.
- Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі