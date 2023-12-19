Донати у криптовалюті

Про це повідомляє команда компанії Whitepay, що спеціалізується на наданні криптоеквайрингу для бізнесу та благодійності.

Зазначимо, що 1 USDT привʼязано до курсу долара США у співвідношенні 1:1.

«Ми вдячні партнерам за підтримку наших ініціатив та відкритість до інтеграції новітніх технологій, що здатні змінювати світ на краще. 18,5 мільйона гривень на добрі справи – це чудовий результат. Для мене вкрай важливо усвідомлювати, що криптовласники поділяють цінності нашої компанії», — прокоментував CEO Whitepay Гліб Удовиченко.

Пожертви з використанням криптовалют стають все більш популярним способом підтримати тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. За останні роки блокчейн-технології уможливили благодійність без зайвих посередників та бар'єрів. Водночас анонімність, швидкість та низькі комісії надали змогу організаціям ефективно реагувати на гуманітарні кризи.

Що варто знати про Whitepay

Whitepay – SaaS-компанія, яка надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали та платіжні сторінки. Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, з будь-якого гаманця та без комісій для всіх користувачів WhiteBIT.

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.