Вантажівку 2016 року випуску викрали у Франції

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили вантажівку, яка з січня цього року перебувала у міжнародному розшуку. Її вилучили та передали поліції.

Як повідомила прес-служба західного регіонального управління Держприкордонслужби, за кермом вантажівки Renault 2016 року випуску через пункт пропуску «Ягодин» в Україну їхав 38-річний мешканець Рівненщини.

«Під час здійснення прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку як викрадений. На контроль автомобіль поставили правоохоронні органи Франції», – повідомляють прикордонники.

За цим фактом прикордонники поінформували укрбюро Інтерполу в Києві. Вантажівку вилучили та передали правоохооонцям. Деталі інциденту встановлює поліція.