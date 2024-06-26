У середу, 26 червня, поблизу Яворова на Львівщині перекинувся легковик Opel. Водійка та троє дітей госпіталізовані до лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 11:30 у селі Передвір’я Яворівської громади водійка автомобіля Opel не впоралася з керуванням, злетіла з траси, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Постраждала водійка та троє її дітей.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 32-річну жінку та трьох дітей, дівчат віком 6 та 8 років та 12-річного хлопця, госпіталізували до львівських лікарень з попередніми діагнозами – закрита черепно-мозкова травма та забої.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.