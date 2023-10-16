Правоохоронці встановлюють обставини події

У неділю, 15 жовтня, на автодорозі «Львів-Івано-Франківськ-Мукачево», неподалік села Ходорківці, що на Львівщині, трапилася ДТП. Внаслідок перекидання автівки травмувалися чотири людини, серед них – двоє дітей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Lexus, 40-річна жителька Волинської області, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автівка перекинулася.

Внаслідок ДТП водійка та троє її пасажирів: 11-річна дівчина, 14-річний хлопець і 39-річний чоловік отримали тілесні ушкодження . Їх доставили до медичних закладів. Усі – мешканці Волинської області.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.