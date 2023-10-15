15 жовтня 43-річний киянин за кермом Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу і влетів у авто Volkswagen Caddy у Дрогобичі

43-річного киянина, який 15 жовтня вчинив масштабну ДТП у Дрогобичі, у якій загинули четверо людей, напередодні зупиняли у стані наркотичного сп’яніння у Львові. Про це ZAXID.NET розповіли джерела у правоохоронних органах.

За даними ZAXID.NET, 43-річний мешканець Києва, водій Toyota Land Cruiser у п’ятницю, 13 жовтня, керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння на вул. Тракт Глинянський у Львові. Його зупинили поліцейські і водій погодився пройти перевірку на стан сп’яніння у медзакладі, яка підтвердила, що він був під дією наркотиків. Це уже вдруге протягом року цього водія зупиняють нетверезим за кермом. Варто додати, що 43-річний чоловік є позбавленим водійських прав.

На водія Toyota Land Cruiser склали протокол за керування автомобілем без прав, а також за ч.2 ст.130 КУпАП.

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила ZAXID.NET, що справді 13 жовтня у Львові складали протоколи на 43-річного киянина за кермом Toyota Land Cruiser. Чоловік був у стані наркотичного сп’яніння та без прав.

За даними ZAXID.NET, саме цей киянин і вчинив масштабну ДТП у Дрогобичі: він виїхав на зустрічну смугу і влетів у авто Volkswagen Caddy. Унаслідок чого загинули четверо людей з авто Volkswagen Caddy, ще кілька людей поранені. Водій Toyota Land Cruiser не постраждав, його затримали.