На місці працюють рятувальники, медики та поліція

Вранці у неділю, 15 жовтня, на трасі у Дрогобичі трапилась смертельна аварія – відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, о 09:21 них надійшло повідомлення, що в місті Дрогобич на трасі Трускавець – Львів відбулось зіткнення двох автомобілів Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy. Унаслідок ДТП загинули три людини, ще п’ятеро зазнали травм різного ступеня важкості.

Рятувальники за допомогою спецобладння деблокували двох травмованих пасажирів Volkswagen Caddy та транспортували їх до «швидкої». Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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