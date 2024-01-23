Вранці 15 жовтня Сергій Ковальов за кермом Land Cruiser вчинив масштабну ДТП у Дрогобичі – виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Volkswagen Caddy

Личаківський районний суд Львова визнав винним у нетверезій їзді Сергія Ковальова, якого 13 жовтня зупинили під наркотиками за кермом Toyota Land Cruiser у Львові. Через два дні після цього інциденту, 15 жовтня, Ковальов вчинив масштабну ДТП у Дрогобичі, де загинули четверо людей. Це уже вдруге Ковальова судять за нетверезу їзду, тож йому призначили 34 тис. грн штрафу з трирічною забороною керувати авто. У справі смертельної аварії у Дрогобичі ще триває слідство.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Сергій Ковальов 13 жовтня 2023 року керував авто Toyota Land Cruiser на вул. Тракт Глинянський у Львові. Авто зупинили патрульні та виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння – він пройшов перевірку в медзакладі, яка підтвердила, що Сергій Ковальов був під дією наркотиків.

Це уже вдруге протягом року Сергія Ковальова зупиняють нетверезим за кермом, тому поліція склала на нього протокол за ч.2 ст.130 КУпАП. На засідання суду водій не прийшов.

Справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали та визнав Сергія Ковальова винним у їзді під наркотиками, призначивши 34 тис. грн штрафу з трирічною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що вранці 15 жовтня Сергій Ковальов за кермом Toyota Land Cruiser вчинив масштабну аварію у Дрогобичі – чоловік виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Volkswagen Caddy. Унаслідок цієї аварії загинули четверо людей. Поліцейські інформували, що за кермом позашляховика був 43-річний мешканець Києва. У цій справі ще триває слідство, Ковальову загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.