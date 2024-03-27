ДТП трапилась 15 жовтня 2023 року біля Дрогобича

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок водієві Toyota Land Cruiser 200 Сергію Ковальову, який спричинив ДТП із чотирма загиблими біля Дрогобича. Суд призначив водієві 9 років позбавлення волі. Крім цього, він має виплатити родичам загиблих 14,5 млн грн моральної та матеріальної шкоди, а також компенсувати витрати на адвокатів.

ДТП трапилась 15 жовтня 2023 року близько 9 ранку в селі Раневичі біля Дрогобича. На трасі Східниця – Пісочна раніше позбавлений водійських прав водій Toyota Land Cruiser 200 43-річний Сергій Ковальов виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем VolkswagenCaddy. У результаті ДТП загинуло четверо людей, зокрема, 56-річний водій VolkswagenCaddy та двоє його пасажирок померли на місці. Ще одна пасажирка померла згодом у лікарні. Всі загиблі – мешканці Рава-Руської громади. Ще четверо людей отримали важкі травми.

У суді Сергій Ковальов свою провину визнав і підтвердив обставини справи. За його словами, цього дня він відпочивав у готелі в Трускавці, через дощову погоду дорога була слизькою. Попри це, він рухався за швидкістю 130-140 км/год. За 17 днів до ДТП курив марихуану. Родичі загиблих у суді підтримали обвинувачення та покладались на позицію прокурора.

Враховуючи докази та обставини справи, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Орест Крамар визнав Сергія Ковальова винним у смертельній ДТП за ч. 4 ст. 286 ККУ та призначив 9 років позбавлення волі. До часу вступу дії вироку в силу він і надалі перебуватиме в СІЗО.

Крім цього, він має заплатити родичам загиблих сукупно 14,5 млн грн моральної та матеріальної шкоди, а також витрат на адвокатів. Ще понад 30 тис. грн він має компенсувати за проведення експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.