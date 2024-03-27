Винуватця ДТП із чотирма загиблими біля Дрогобича засудили до 9 років тюрми
Родичі загиблих відсудили у водія 14,5 млн грн компенсацій
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок водієві Toyota Land Cruiser 200 Сергію Ковальову, який спричинив ДТП із чотирма загиблими біля Дрогобича. Суд призначив водієві 9 років позбавлення волі. Крім цього, він має виплатити родичам загиблих 14,5 млн грн моральної та матеріальної шкоди, а також компенсувати витрати на адвокатів.
ДТП трапилась 15 жовтня 2023 року близько 9 ранку в селі Раневичі біля Дрогобича. На трасі Східниця – Пісочна раніше позбавлений водійських прав водій Toyota Land Cruiser 200 43-річний Сергій Ковальов виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем VolkswagenCaddy. У результаті ДТП загинуло четверо людей, зокрема, 56-річний водій VolkswagenCaddy та двоє його пасажирок померли на місці. Ще одна пасажирка померла згодом у лікарні. Всі загиблі – мешканці Рава-Руської громади. Ще четверо людей отримали важкі травми.
У суді Сергій Ковальов свою провину визнав і підтвердив обставини справи. За його словами, цього дня він відпочивав у готелі в Трускавці, через дощову погоду дорога була слизькою. Попри це, він рухався за швидкістю 130-140 км/год. За 17 днів до ДТП курив марихуану. Родичі загиблих у суді підтримали обвинувачення та покладались на позицію прокурора.
Враховуючи докази та обставини справи, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Орест Крамар визнав Сергія Ковальова винним у смертельній ДТП за ч. 4 ст. 286 ККУ та призначив 9 років позбавлення волі. До часу вступу дії вироку в силу він і надалі перебуватиме в СІЗО.
Крім цього, він має заплатити родичам загиблих сукупно 14,5 млн грн моральної та матеріальної шкоди, а також витрат на адвокатів. Ще понад 30 тис. грн він має компенсувати за проведення експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.