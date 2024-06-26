Голова Жидачівського районного суду Львівщини Роман Равлінко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Роман Равлінко отримав мільйон гривень зарплати та 359 тис. грн від відчуження рухомого майна. Дружина судді Наталія декларує 33 тис. грн матеріальної допомоги від Центру обслуговування сімей (Білосток, Польща) та 12 тис. грн страхових виплат.

Роман Равлінко є співвласником житлового будинку (223,8 м2) у Стрию та має право користуватись земельною ділянкою. Наталія Равлінко у 2023 році стала одноосібною власницею квартири у Стрию (70 м2). У попередні роки Наталія Равлінко мала частку цієї квартири. Окрім цього, дружина судді має земельну ділянку в Підгірцях.

Наталія Равлінко має два авто: у 2023 році вона стала власницею Mazda CX-5 (2012 року випуску) всього за 267 тис. грн, а також декларує Renault Megane Scenic (2010 року випуску). Обома авто може користуватись її чоловік.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.