Мстислав Чернов отримує «Оскар»

Американська кіноакадемія оголосила список із 487 представників різних галузей кіномистецтва, яких запрошено увійти до її складу. До списку увійшли режисери Мстислав Чернов та Сергій Лозниця. Про це Американська кіноакадемія оголосила на своєму сайті.

«Ми раді вітати цьогорічний список нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу, які мали значний вплив на нашу спільноту кінематографістів», – зазначили у зверненні генеральний директор Американська академія кінематографічних мистецтв та наук Білл Крамер і президент Джанет Янг.

Нагадаємо, фільм Мстислава Чернова «20 днів в Маріуполі» отримав «Оскар». Він став найкращим документальним фільмом з версією Американської кіноакадемії. Це перший «Оскар» для України саме за фільм.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

«20 днів у Маріуполі» отримав «Приз глядацьких симпатій» на кінофестивалі «Санденс» (2023), а також має нагороди BAFTA, нагороду Гільдії режисерів США та багато інших.

Нагадаємо також, у лютому 2022 року Сергій Лозниця вийшов зі складу Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти слабкої відповіді академії на вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що EFA бракує рішучості засудити російську агресію. Проте згодом відомого кінорежисера виключили зі складу Української кіноакадемії. Причиною стало те, що режисер виступив проти бойкоту російського кіно, до якого закликають представники кіноіндустрії. Не останню роль зіграло і те, що фільми Сергія Лозниці увійшли до програми кінофестивалю російського кіно «Між Львовом та Уралом», який мав пройти у французькому Нанті з 31 березня до 3 квітня 2022 року.

Фільм Лозниці «Вторгнення» був показаний на цьогорічному Каннському кінофестивалі.