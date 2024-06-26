Відповідний законопроект президент України ініціював ще у червні минулого року

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, підписав закон про статус англійської мови в Україні. Про це свідчать дані картки законопроєкту №9432 на сайті Верховної Ради.

Документом закріплено статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Закон має на меті підвищити рівень конкурентоспроможності держави, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцями.

Зокрема, законом визначено категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською. Він унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Зокрема, за новим законом, обов'язковим знання англійської мови буде для:

працівників державної служби категорії «А»;

працівників державної служби категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється урядом;

поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

На період воєнного стану вимоги щодо знання англійської не застосовуватимуть. Службовці матимуть від двох до чотирьох років на вивчення англійської мови після завершення воєнного стану.

Відповідно до закону, держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти різних рівнів незалежно від форм власності.

Законом передбачено, що англійська мова може використовуватися у Збройних силах України, Національній гвардії як мова міжнародного спілкування.

Документом передбачено розроблення та затвердження державної цільової програми щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови. У такій програмі, зокрема, мають бути враховані особливості забезпечення кінотеатрами демонстрації іноземних фільмів англійською мовою з дотриманням вимог, установлених законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Закон також обумовлює, що забезпечення демонстрування іноземних фільмів англійською мовою на умовах відшкодування відповідних витрат здійснюється кінотеатрами на добровільних засадах, але з дотриманням мінімальних вимог. Згідно з новим законом Кабмін повинен буде відшкодовувати такі англомовні сеанси. Водночас кількість таких сеансів не може перевищувати 10% на місяць.

Окрім того, законом передбачено, що:

на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту інформація має дублюватися англійською мовою (впродовж двох років після вступу в дію закону);

інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати англійську версію. (впродовж двох років після вступу в дію закону);

використання англійської для навчання в садочках та інших дошкільних закладах для малечі (з вересня 2026 року);

після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської В2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки.

Нагадаємо, Зеленський подав до парламенту законопроєкт про англійську мову у червні 2023 року. На початку червня Верховна Рада ухвалила його у другому читанні. Попри загальне схвалення закону окремі його норми викликали хвилю критики у суспільстві. Зокрема, початково пропонувалося, аби англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року – половину всіх фільмів, з 2026 року – три чверті, а з 2027 року – всі. Однак критики відмови від українського дубляжу у кінотеатрах зауважували, що це призведе до закриття українських студій, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, поширення російськомовного «піратського» контенту. Зрештою, норми про кінодубляж і телепрограми виключили.