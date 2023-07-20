Законопроект про англійську мову залишиться без норм про дубляж

Комітет гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект президента, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук у четвер, 20 липня.

Вона зазначила, що із проекту закону вирішили вилучити положення щодо дубляжу. Воно передбачало, що в кінотеатрах англомовні фільми показуватимуть мовою оригіналу. Також з тексту вилучили частину про квоти англійської для телемовлення.

Кравчук зазначила, що ця законодавча ініціатива – про можливості для українців, про залученість до міжнародного контексту і співробітництва, про інвестицію в себе і підвищення власної конкурентоспроможності.

«Саме тому вирішено вилучити положення щодо дубляжу: обов’язкову англійську для демонстрації іноземних фільмів, де англійська – мова оригіналу; квоти для таких кінопоказів, а також квоти англійської для телемовлення. У оновленій версії законопроект і потрапить до сесійної зали», – написала депутатка у Facebook.

Депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Вʼятрович повідомив, що комітет вилучив всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, а саме:

вимога демонстрації англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа щодо зниження квот україномовних програм.

Нагадаємо, що у серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроект про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами.

Щобільше, на сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 25 тис. необхідних голосів.

Після рішення комітету законопроект потрапить у сесійну залу в оновленій версії.