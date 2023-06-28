Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 «Про застосування англійської мови в Україні», яким передбачається офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування. Про це йдеться в повідомленні на сайті ВР.

Документом пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Проект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

«Трансформація статусу англійської мови в Україні – це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін», – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посад:

державної служби категорії «А»;

державної служби категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроект про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування. 17 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроект, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.