Бути посередником у торгівлі паливом - найбільш рентабельний бізнес в Україні сьогодні

Львівська область увійшла у топ регіонів, де, за даними про перший квартал 2024 року, працюють найбільш прибуткові підприємства. Про це повідомляє Держстат.

Якщо говорити про найвищі фінансові результати великого і середнього бізнесу, то тут Львівська область на четвертому місці із показником 8,5 млрд грн.

У топ-5 регіонів також увійшли:

Київ – 98,5 млрд грн;

Дніпропетровська область – 19,4 млрд;

Київська область – 9,9 млрд;

Одеська область – 7,8 млрд грн.

Також Львівщина посіла четверте місце за показниками чистого прибутку великих і середніх підприємств із результатом 5,4 млрд грн.

Інші лідери мають такі показники чистого прибутку за перший квартал 2024 року:

Київ – 72,8 млрд грн;

Дніпропетровська область – 10,3 млрд;

Одеська область – 5,9 млрд грн;

Київська область – 5,3 млрд.

Натомість сусідня Івано-Франківська область, за даними Держстату, опинилася серед лідерів за збитковими підприємствами. Збитки великих і середніх підприємств Івано-Франківщини у першому кварталі 2024 року сягнули 868,8 млн грн. Це другий показник після прифронтової Миколаївської області, де підприємства зазнали збитків на 935,8 млн грн за січень-березень 2024 року.

Також у лідерах за збитковістю підприємств – Рівненська область із показником 372,3 млн грн збитків.

Які галузі найбільш прибуткові і рентабельні

За галузями роботи, найбільше прибуткових підприємств працюють у сільському господарстві, видобутку нафти і газу, харчовій промисловості, лісозаготівлі, виробництві спирту та в допоміжних галузях.

Щодо рентабельності, то в розрізі галузей найбільш рентабельними є великі і середні підприємства, що працюють у сільському господарстві, нафто- і газовидобуванні, виробництві матеріалів для будівництва, виробництві дорогоцінних металів, електронних плат, генераторів і трансформаторів, торгівлі тютюном і фармацевтичними препаратами.

На першому місці за рентабельністю із показником 166% є посередництво у торгівлі паливом. Найбільш нерентабельно в Україні займатися виробництвом одягу.