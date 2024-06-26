Валірій Сіверухін (крайній праворуч) є серез тих, кого звільнили з російського полону 25 червня

Під час чергового обміну полоненими між Україною і Росією, який відбувся 25 червня, додому повернувся мешканець Львівщини, захисник «Азовсталі» Валерій Сіверухін, який був у російському полоні два роки.

«Серед тих, хто повернувся вчора з полону, є наш земляк зі Сколівської громади – захисник «Aзoвcтaлi» Валерій Сіверухін», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Валерій Сіверухін захищав Україну з 2014 року. Служив інспектором мобільної прикордонної застави «Маріуполь». Був у російському полоні два роки.

Нагадаємо, 25 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Із російського полону вдалось повернути 90 військовослужбовців різних родів військ, які захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також служили на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед них – 18 прикордонників з Донецького та Харківського загонів.